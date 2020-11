Coronavirus, Pregliasco: “In questo momento ogni contatto umano è a rischio”

“La forza di questa patologia è quella di essere una patologia banale, e ora sappiamo che la maggior parte delle persone è asintomatica. Non abbiamo ancora informazioni sulla suscettibilità e sulla possibilità di ritorno del virus: non è come il morbillo, che una volta preso non torna. Abbiamo già casi in cui dopo diversi mesi la malattia è tornata, ma lo apprendiamo con il tempo ed è tutto in divenire. In questo momento ogni contatto umano va ritenuto a rischio infezione e quindi tutti siamo tenuti a limitare i contatti a quelli davvero essenziali. La situazione non è facile da gestire. Abbiamo già visto che il lockdown prima maniera, e anche quello ‘soft’ di adesso, stanno dando risultati. Ovviamente questo sta dando risultati in un tempo più lungo, perché è meno rigido. I dati epidemiologici comunque sono sottostimati, ed è difficile dare valutazioni in termini numerici“: è quanto ha affermato il virologo Fabrizio Pregliasco a un forum online del Sole 24Ore.