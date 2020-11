Coronavirus, il presidente dell’Ordine dei medici: “Lockdown totale o in un mese altri 10mila morti”

Il lockdown totale è necessario: lo sostiene Filippo Anelli, presidente della Federazione degli Ordini dei medici, in un messaggio inviato a Repubblica.

“I dati di questa settimana – spiega l’esperto – purtroppo non ci fanno prevedere nulla di buono. Mediamente abbiamo registrato in quest’ultima settimana mille ricoverati al giorno, 110 in terapia intensiva, 25mila in isolamento domiciliare e oltre 300 morti al giorno. Tra un mese, se questo trend dovesse rimanere invariato, avremo altri diecimila morti in più e supereremo la soglia fatidica dei 5mila posti letto in terapia intensiva. Lo scenario che si prospetta è drammatico, non solo per la cura dei malati Covid, ma soprattutto per il trattamento di tutti i malati che hanno altre patologie. Per questo servono misure drastiche come il lockdown totale, per evitare di arrivare a fine dicembre-inizi di gennaio a dover sommare il trattamento dei malati Covid con quelli affetti da influenza“.