Coronavirus, il primo caso di positività in un cane in Italia: barboncino positivo nel Barese, non può contagiare

Se fino a qualche tempo fa si pensava che i cani non potessero essere contagiati dal coronavirus, negli ultimi tempi queste certezze sono piano piano cadute sempre più. Dopo i casi di Covid nei visoni, adesso si registra anche il primo caso di coronavirus in un cane in Italia.

Si tratta di un barboncino che è risultato positivo ad un test effettuato dal dipartimento dell’Asl Bari, che ha inviato una nota al ministero della Salute per informarlo della situazione. Il cane, di proprietà di una famiglia composta da tre persone in un Comune del Barese, sarebbe stato contagiato proprio dai suoi padroni: i coniugi ed il figlio minorenne, infatti, sono positivi al Covid-19.

Per il cane si tratta di una bassa positivtà e sembra che non possa essere contagioso: “La notizia non rappresenta un problema sanitario, da quanto e’ emerso fino ad ora i cani non sono ospiti in grado di diffondere il contagio”, ha spiegato all’Ansa l’assessore regionale alla Salute, Pierluigi Lopalco.