Coronavirus, in programma oggi la riunione Boccia-Regioni: sul tavolo i 21 parametri

Si terrà oggi pomeriggio la riunione con le Regioni convocata dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia. In collegamento video anche il Ministro della Salute Roberto Speranza e il direttore dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro.

Sul tavolo la richiesta delle Regioni di “rivedere” i 21 parametri del monitoraggio sull’epidemia che determinano la classificazione delle regioni nelle fasce di rischio (giallo, arancione, rosso).

Martedì scorso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha chiesto “un incontro urgente con il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia“. Per le Regioni “c’è la necessità di rivedere in un’ottica di semplificazione i parametri che sono stati elaborati nella prima fase della pandemia procedendo ad un aggiornamento delle indicazioni sull’utilizzo dei test rapidi antigenici e del test di biologia molecolare e alla modifica degli indicatori per il monitoraggio ai fini della classificazione“.