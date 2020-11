Coronavirus: la proroga dello stato di emergenza approda al Senato il 10 novembre

La Conferenza dei capigruppo ha stabilito che il decreto legge che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza per l’epidemia di Coronavirus approderà nell’Aula del Senato martedì prossimo, il 10 novembre.

Il provvedimento verrà esaminato dalla commissione Affari costituzionali durante questa settimana, nella quale non ci saranno lavori in Assemblea ma solo nelle commissioni, impegnate anche nella discussione del decreto legge Ristori.