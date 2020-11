Il coronavirus protagonista della nuova stagione di Grey’s Anatomy: torna il dottor Shepherd, mentre Meredith si ammala

Torna domani l’attesissima 17esima stagione di Grey’s Anatomy: la serie medical drama più amata e seguita torna sul piccolo schermo, alle 21.00 su Fox (Sky 112), con un doppio episodio che proietta i medici del Grey Sloan Memorial Hospital nell’emergenza coronavirus. In questa attesissma stagione, come anticipato dagli attori con dei post social, torna inaspettatamente il dottor Derek Shepher, interpretato sempre da Patrick Dempsey: Meredith lo rivede in sogno su una spiaggia. “Una delle nostre migliori stagioni“, ha dichiarato Ellen Pompeo, che nei panni di Meredith Grey vivrà insieme ai suoi colleghi medici proprio la pandemia. La stagione 17 quindi tratterà il tema coronavirus, insieme all’attualità e alle solite vicende personali dei medici con le loro storie che alleggeriranno la trama resa drammatica dalla lotta al Covid. Secondo le anticipazioni Meredith si ammalerà, di covid?