Coronavirus, Protezione civile: bando per 200 medici, anche dall’estero

“Sono aperte le procedure per l’individuazione di 200 medici abilitati all’esercizio della professione, compresi medici specializzati nelle seguenti discipline: Anestesia e rianimazione, Malattie infettive, Malattie dell’apparato respiratorio, Medicina e Chirurgia d’accettazione e urgenza”: lo si legge in una nota del Dipartimento della Protezione civile. “È consentita la partecipazione a cittadini di Paesi dell’Unione europea e a cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea, purché in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità, che abbiano avuto il riconoscimento del proprio titolo, ovvero che siano in possesso di certificato di iscrizione all’albo professionale del Paese di provenienza“.