Coronavirus, quando riaprono le scuole? Bonaccini: “i primi di gennaio”

L’argomento scuole è uno dei più chiacchierati del momento a causa delle chiusure a causa dell’emergenza coronavirus. C’è chi ha proposto di tenerle aperte anche sabato e domenica e chi invece ha pensato di riaprirle a metà dicembre (per richiuderle per le feste natalizie), ma sembra che le scuole non riapriranno prima di gennaio. “Penso che si aprira’ ai primi di gennaio perche’ la quasi totalita’ delle regioni preferisce cosi’. La cosa che a me interessa non e’ qualche settimana in piu’ o in meno, a me interessa che al piu’ presto i nostri ragazzi, gli studenti, tornino a scuola“, ha dichiarato il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini al Tgr regionale.