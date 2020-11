Coronavirus: quasi 61 milioni di contagi nel Mondo, la Germania supera quota 1 milione

Sfiorano ormai quota 61 milioni (60.930.094) i contagi totali di Coronavirus registrati nel Mondo dall’inizio della pandemia: lo riporta la Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.431.513, mentre le guarigioni sono oltre 39 milioni (39.027.684).

I contagi in Germania hanno superato quota un milione, secondo i dati della JHU. L’istituto sanitario tedesco Robert Koch ha riportato ieri altri 22.806 casi e 426 morti. I decessi totali nel paese sono stati circa 15.600.

Sono 698 le vittime di Covid-19 registrate nelle ultime 24 ore in Brasile, per un totale di 171.497 morti dall’inizio della pandemia. I nuovi contagi sono stati 37.672, per un totale di 6.204.570.

In Messico il governo ha reso noto che nuovi contagi sono 8.107 nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.078.594 casi da quando è cominciata la pandemia. I decessi sono stati 645 nell’ultima rilevazione, portando il totale a 104.242.

Rispetto alla pandemia, il Messico è l’11° Paese al mondo per contagi e il 4° per numero di morti in cifra assoluta, secondo i dati della JHU. Invece, in rapporto alla popolazione, il Messico conta 810 morti per Covid-19 ogni milione di abitanti e si colloca all’8° posto nel mondo. Il Covid-19 risulta ora la seconda causa di morte nel Paese dopo il diabete, che lo scorso anno ha provocato la morte di 104.354 persone stando ai dati dell’Inegi, l’Istituto statistico nazionale.

La Colombia ha superato quota 36 mila decessi per Covid-19, secondo quanto rendono noto le fonti sanitarie del Paese. I morti sono a oggi 36.019. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 9.496, di cui 2.773 concentrati nella capitale. Complessivamente, è 1.280.487 il numero dei contagiati di cui 59.778 tuttora malati e 1.181.753 guariti, corrispondenti al 92,28 % del totale.