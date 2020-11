Coronavirus: il re Felipe VI di Spagna in quarantena

Il re spagnolo Felipe VI è entrato in quarantena dopo essere stato in contatto con un positivo. Lo riferisce El Pais, citando la Casa reale. Felipe VI si è messo in quarantena per 10 giorni dopo aver appreso che “una persona con cui ha avuto stretti contatti ieri è risultata positiva al Covid-19“, riporta la Casa Reale.

Secondo El Pais, fonti della Zarzuela non hanno voluto rivelare chi sia o in quale contesto sia avvenuto questo contatto ma si tratterebbe di un incontro privato, visto che domenica non c’era alcun appuntamento nell’agenda ufficiale del re.