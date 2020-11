Coronavirus: a Reggio Calabria scuole chiuse per 15 giorni

Dopo Palermo anche Reggio Calabria decide di aumentare le misure restrittive per tutelare i propri cittadini dall’emergenza coronavirus. Per 15 giorni le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse.

Dopo la riunione di questa mattina a Palazzo San Giorgio tra il sindaco di Reggio Calabria e la task force istituita qualche settimana fa è stato deciso di chiudere le scuole fino a Dicembre. Nelle prossime ore il Sindaco Falcomatà chiarirà i dettagli della scelta e sta valutando se lasciare aperti almeno gli asili o chiudere persino le scuole dell’infanzia.

Sull’argomento scuole chiuse è emerso, nella seconda ondata di coronavirus, un dibattito che non trova ancora fine. Sebbene siano in molti gli studi scientifici a evidenziare come l’apertura delle scuole non influenzi la diffusione del contagio, molti Governatori e Sindaci stanno optando autonomamente per questa soluzione.