Si avvicina sempre più un nuovo cambiamento di colore nella mappa italiana del rischio, nata una ventina di giorni fa ormai per contrastare il coronavirus. A seguito del report del Ministero della Salute di venerdì, quindi, dovrebbe emergere un rallentamento del contagio e di conseguenza alcune Regioni potrebbero vedere migliorare la loro classificazione, vedendosi assegnare un colore più ‘soft’, con misure restrittive meno pesanti.

Cosa cambia?

Lombardia e Piemonte, classificate zona rossa nel Dpcm del 3 novembre, dovrebbero passare a zona arancione dalla prossima settimana. L’Rt nella zona di Milano e Lodi è sceso sotto l’1, mentre in Piemonte è sceso dal 2.16 all’1.1: dati incoraggiati che fanno ben sperare.

Sembra invece che non cambierà la situazione per Calabria e Valle d’Aosta, destinate a restare zone rosse: la regione alpina non è riuscita a diminuire la pressione sulle terapie intensive, mentre per la Calabria è fatale un tracciamento completamente saltato.

Non è ancora certo cosa accadrà invece a Puglia, Sicilia e Basilicata: tutte e tre attualmente arancioni, potrebbero passare la prossima settimana rosse.

Per quanto riguarda Toscana e Campania, invece, sembra improbabile che qualcosa possa cambiare: entrambe le regioni sono diventate zona rossa da poco tempo e quindi almeno fino al 3 dicembre resteranno tali.