Coronavirus, Remuzzi: “Le persone che muoiono non vengono dalla terapia intensiva”

“Una cosa molto importante è capire chi sono le persone che muoiono, perché non vengono dalla terapia intensiva e questo lo dicono i numeri. Allora dobbiamo capire da dove vengono per capire dove intervenire. Potrebbero essere dalle Rsa e lì dobbiamo mettere un impegno enorme ma potrebbero anche essere, molte di queste, persone che muoiono per essere arrivate in ospedale per le malattie per cui si arriva normalmente e che sono positive al Covid”. Lo ha detto il Prof. Giuseppe Remuzzi, Direttore dell’Istituto Mario Negri, riguardo ai decessi Covid in un’intervista al TG3 del giorno 1 Novembre 2020.

In sostanza, Remuzzi afferma che molti decessi potrebbero essere stati attribuiti a persone arrivate in terapia intensiva per altre patologie, ma positive al test del coronavirus.