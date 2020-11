Coronavirus: i Governatori di Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia verso misure più restrittive

I Governatori di Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna – Massimiliano Fedriga, Luca Zaia e Stefano Bonaccini – sono in contatto per varare una ordinanza in comune che introduca nelle tre regioni misure più restrittive rispetto a quelle stabilite per le regioni ‘gialle’ (come sono appunto queste tre).

Scopo dell’iniziativa è evitare che peggiorino i parametri di valutazione e che possano tutte e tre scivolare nelle zone arancione o rossa. Lo si apprende da fonti regionali. In particolare, l’ordinanza potrebbe riguardare temi come la mobilita’ e potrebbe entrare in vigore gia’ dal prossimo venerdì.