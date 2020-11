“Abbiamo un quadro stabile con una lieve diminuzione dei positivi, ma con indicatori sui ricoveri e i decessi che non sono buoni e che rappresentano la conseguenza dei casi cumulatisi in queste settimane. Al momento comunque non c’e’ una crescita dell”epidemia, ma forse una leggere diminuzione“. Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza alla conferenza stampa al ministero della Salute. Anche “in Lombardia si inizia a vedere una flessione”, ha aggiunto.