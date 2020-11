Coronavirus, Ricciardi conferma: “C’è un rallentamento dell’aumento di casi, le misure funzionano”

“Sono d’accordo con Speranza. C’è un rallentamento dell’aumento e l’esperienza ci dice che dopo c’è un appiattimento. Dobbiamo perseverare e le misure stanno funzionando. Abbiamo invertito l’aumento, adesso dobbiamo aspettarci un appiattimento. Quando ci sarà la diminuzione, inizieremo a parlare di aperture“: lo ha affermato Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di Agorà su Rai3.

C’è il rischio di una terza ondata? “Assolutamente sì. Sarebbe insostenibile per i nostri ospedali. La pressione è terribile in tutta Italia. Soltanto questo mese si sono contagiati 27mila tra medici e infermieri. È necessario limitare la mobilità. Bisogna fare tutte le cose che servono ma, per il resto, per il prossimo mese tutto il resto deve essere limitato“.

“Se c’è qualcuno che con irresponsabilità tende ad assembrarsi, è giusto che ci siano le sanzioni che vanno irrorate con adeguatezza“.