Coronavirus, Walter Ricciardi: “A Natale sobrietà, no ai viaggi fra regioni di diverso colore”

“Le feste di fine anno le trascorreremo con prudenza e sobrietà, data l’attuale circolazione del virus ancora intensa. Potremo però riunirci nelle nostre case, ma senza assembramenti e folle, stando attenti ai comportamenti, cercando di abbracciarci e baciarci solo con persone di cui si conoscono gli effettivi comportamenti. Occorre responsabilità e intelligenza. Si continuerà, ad ogni modo, con le misure relative allo spostamento tra regioni in base ai colori, per cui non ci si potrà spostare tra regioni con diversi livelli di gravità”. Così Walter Ricciardi, professore di Igiene all’Università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Speranza, intervenendo al Festival della Salute globale, parla delle prossime festività natalizie.