Coronavirus, Salvini: “Italia divisa in colori è follia, dati vecchi di 15 giorni. La Campania è gialla ma ci sono tanti problemi”

“Una follia la divisione dell’Italia in colori, fatta senza preavviso sulla base di dati di due settimane fa. I dati sono vecchi di 15 giorni, l’incertezza è palese, non si può decidere la vita delle persone dalla sera alla mattina. Arriva Conte e dice ‘tu e tu sei rosso, giallo o arancione’. Noi chiediamo cure e controlli a casa senza intasare le terapie intensive e gli ospedali. Ci sono fondi fermi per investire sui trasporti, non su monopattini o banchi con le rotelle…“. Così il leader della Lega Matteo Salvini a ‘Dritto e Rovescio’ su Rete4, ospite di Paolo Del Debbio. “L’Italia è divisa in tre in base a criteri sconosciuti. La Lega ha chiesto i verbali del Cts, e non saranno disponibili prima di un mese e mezzo. Sono una pozione segreta? Ma stiamo scherzando?”, ha detto.

“Il governatore De Luca ha chiuso le scuole, ha chiuso le citta’ e Conte lo ha definito zona gialla, da Napoli e dalla Campania mi arrivano tante denunce di cose che non funzionano, allora mi chiedo perche’ il governo chiude zone dove la situazione e’ sotto controllo e lascia libere zone dove ci sono problemi”, ha aggiunto.