Coronavirus, screening di massa in Alto Adige: scende la percentuale dei positivi

Tamponi a tappeto in Alto Adige: i test vengono effettuati da venerdì in 116 Comuni, dove sono state allestite 600 linee, e proseguiranno anche oggi, fino alle ore 18.

La percentuale dei positivi è in calo: ieri sera risultava essere l’1,3%, mentre questa mattina il dato è dell’1,0%.

Alle ore 10 di oggi si sono sottoposti al tampone rapido 269.901 cittadini, dei quali 2.626 sono risultati contagiati. L’obiettivo indicato dai responsabili del progetto è 350.000 test, ovvero il 70% della popolazione altoatesina.