Coronavirus: al via lo screening di massa in Alto Adige, test a tappeto per 3 giorni

Al via alle 8 in Alto Adige lo screening di massa: l’obiettivo è sottoporre il 70% della popolazione (circa 350mila persone) all’esame del tampone rapido. La Provincia autonoma intende in tal modo piegare la curva dei contagi.

I test dureranno 3 giorni, fino a domenica, dalle 8 alle 18: vengono effettuati in tutti i Comuni dell’Alto Adige, in quasi 200 presidi.