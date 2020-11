Coronavirus, “ngu’l’ a mamm’t”: il forte messaggio del medico ai negazionisti [FOTO]

Il coronavirus ha reso difficile il 2020 ma nonostante tutto c’è chi non crede nella sua esistenza. Per questo motivo un medico abruzzese ha deciso di mandare un messaggio forte ai negazionisti e lo ha fatto con una scritta fatta a mano sulla sua tuta protettiva. “Ngu’l’ a mamm’t”, ha scritto il dottore, che ha effettuato il suo turno in ospedale con questo messaggio sulle spalle.

“Ho espresso il mio pensiero in maniera clamorosa, ma me ne assumo tutta la responsabilità”, ha spiegato al Messaggero. “Ogni giorno sto accanto alla gente che soffre, che chiede aiuto, che fa fatica a respirare, che magari migliora e poi il giorno dopo sta ancora peggio . So cosa significa la sofferenza da Covid e non posso tollerare chi si prende gioco di questa terribile pandemia”, ha aggiunto.