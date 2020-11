Nonostante la decisione del Tar che ha sospeso l’ordinanza della Regione Calabria in cui si prevedeva la sospensione dell’attivita’ didattica a tutti i livelli, le scuole di ogni ordine e grado di Catanzaro resteranno chiuse sino al 28 novembre . A Catanzaro, cosi’ come in altri comuni calabresi, infatti, resta in vigore l’ordinanza emessa dal sindaco Sergio Abramo l’11 novembre scorso, prima dell’ordinanza regionale. Nell’occasione, Abramo aveva sospeso l’attivita’ in tutte le scuole.