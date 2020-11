Coronavirus e sesso, Carmen Russo svela: “Enzo Paolo ha provato a convincermi a farci carezze intime dopo aver igienizzato le mani, ma…”

L’emergenza coronavirus sta creando terribili conseguenze: non solo per quanto riguarda il numero di contagiati, di ricoverati e di morti, ma anche a livello umano ed interpersonale. Le persone hanno paura di uscire, di incontrare persone, di fare la spesa, di andare a lavoro, di fare passeggiate e, anche e soprattutto, di avere rapporti sessuali.

Questo accade anche tra persone sposate e convinventi, tra compagni di una vita, che abitano sotto lo stesso tetto. Succede anche alle persone famose, come raccontato da Carmen Russo, protagonista a Tale e Quale Show nelle scorse settimane: “A Tale e Quale Show in Rai facevamo i tamponi tutte le settimane. Se anche uno di noi fosse risultato positivo tutto il programma sarebbe stato sospeso. Enzo Paolo in questo momento va spesso a Palermo per occuparsi della scuola di danza, dunque sarebbe rischioso darci anche un solo bacio“, ha raccontato la showgirl.

“Certo, un po’ mi manca il contatto con mio marito, all’inizio abbiamo anche provato a baciarci con la mascherina ma ci sembrava di soffocare. Enzo Paolo ha anche provato a convincermi a farci delle carezze intime dopo aver igienizzato le mani, ma io sono una istintiva, tutte queste precauzioni rovinano il momento romantico”, ha concluso Carmen Russo.