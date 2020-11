Coronavirus Sicilia: scuole chiuse a Enna fino al 22 Novembre

Chiuse a Enna fino al prossimo 22 novembre scuole primarie e secondarie. Lo ha deciso l’Asp di Enna che, già negli scorsi giorni, aveva chiuso alcune scuole e avviato gli screening sui bambini, gli insegnanti e sul corpo non docente.

Secondo una nota dell’Asp la percentuale di positivi nelle scuole, negli ultimi giorni è passata dallo 0,5 per cento al 0,7 per cento e questo avrebbe convinto l’azienda sanitaria a procedere con la chiusura. Nel capoluogo, sono 182 le persone affette da Covid di cui 11 ricoverati nell’ospedale Umberto I e 5 in terapia intensiva.