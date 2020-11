Coronavirus, il viceministro Sileri: “Negli ultimi 40 anni 3 virus ci hanno cambiato la vita”

“Abbiamo tre virus con i quali ci confrontiamo ciclicamente negli ultimi 40 anni: oltre a Sars-Cov-2, i virus dell’Hcv e dell’Hiv, scoperti negli anni ’80. Tre momenti diversi che hanno contrassegnato la storia dell’uomo e influenzato i suoi comportamenti. L’esperienza vissuta ci può essere utile per imparare la lezione in relazione all’attualità”. Lo ha detto il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, in occasione “Insieme contro l’Epatite e l’Hiv in tempo di Covid”, alla ricerca del virus, organizzata all’interno del Festival della salute globale’, con il contributo non condizionato di Gilead Sciences. “L’Hcv, l’epatite C – ha detto Sileri – è un virus che possiamo eradicare con un trattamento di poche settimane, gratuito, che in Italia il Servizio sanitario nazionale dispone per i pazienti da avviare e prendere in carico con la formula del “linkage to care” nei centri prescrittori di infettivologia, epatologia e medicina interna”.