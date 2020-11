Coronavirus, Sileri: “Lockdown terapia per traghettarci fino a dopo l’inverno aspettando il vaccino”

“Io sono sicuro che le misure, una volta rispettate, consentiranno un abbassamento del contagio e non vedo perché, avendo imparato nei mesi scorsi come gestire il virus anche con il lockdown che se ci pensate è una vera e propria terapia profilattica, non dovremmo credere che funzioni anche questa volta. Questo stop e go ci consentirà di traghettarci fino a dopo l’inverno, in attesa di questo benedetto vaccino e di mandare a quel paese una volta per tutte questo maledetto virus”. Così Pierpaolo Sileri viceministro della Salute a “Gli Inascoltabili” in onda su Nsl Radio e Tv.