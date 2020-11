Coronavirus, il virologo Guido Silvestri: “Risultato importante sul vaccino Pfizer-Biontech”

Un “risultato importante”. Cosi il virologo Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta, commenta i risultati preliminari del trial clinico di Fase-3 del candidato vaccino Pfizer e BionTech contro Sars-Cov-2 e Covid-19. “Spero anche che questa notizia dia l’opportunità di ricredersi a chi ha fatto recentemente affermazione sbagliate e pericolose sui media, tipo ‘vaccini rischiosi perché non si fanno i test sul campo’. Parole che hanno dato la stura ai soliti deliri no-vax, che sono l’ultima cosa di cui si ha bisogno in un momento come questo”.

“Lo studio clinico – riassume l’esperto su Facebook – ha finora arruolato oltre 43.000 partecipanti. L’analisi è stata condotta dopo i primi 94 casi di infezione ed ha rivelato una efficacia di oltre il 90% nel proteggere dal rischio d contrarre l’infezione (il trial sarà ufficialmente concluso quando si arriverà a 164 infezioni). L’efficacia è diventata significativa a 28 giorni dall’inizio della vaccinazione (2 dosi). Fino ad oggi non si sono verificati effetti collaterali avversi di grande rilievo o altri fenomeni di tossicità”.

“Al momento non si conosce, per ovvi motivi temporali – precisa Silvestri – la durata di questa protezione, né quanto sia il suo livello specifico nei soggetti anziani. Le prossime tappe sono la richiesta di Emergency Use Authorization (Eua) alla Food & Drug Administration, che avverrà nella terza settimana di novembre (al compiere dei due mesi richiesti dalle regole). La tempistica per l’uso ‘di massa’ almeno qui in America verrà discussa dopo la concessione dell’autorizzazione, ma Pfizer ha specificato di avere 50 milioni di dosi pronte per l’uso entro la fine del 2020”. Se e quando questo vaccino sarà in uso in Italia, Silvestri non sa dirlo.