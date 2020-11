Coronavirus, il primo sistema di disinfezione “green” è made in Italy

La disinfezione degli ambienti e degli impianti aeraulici è il punto cardine per consentire lo svolgimento delle attività produttive e sociali in sicurezza. Su questi presupposti nasce Fogger, un dispositivo certificato di nuova concezione destinato alla disinfezione degli ambienti e dei canali di aerazione.

La sua tecnologia “dry-fog” a ultrasuoni permette la nebulizzazione a freddo di una soluzione disinfettante atossica brevettata consentendo la disinfezione di ambienti e superfici medio/grandi, a zero impatto ambientale. Fogger non bagna le superfici e gli oggetti trattati e consente l’accesso immediato ai locali trattati.

Il dispositivo, progettato in versione fissa e mobile, sarà impiegato su treni, navi, alberghi, ospedali, ristoranti, palestre. Il liquido disinfettante MICRO OXIgerm® è certificato EN14476:2013+A2:2019/UNI EN14476:2019 Normativa Europea EU N° 528/2012.

L’analisi sull’efficacia virucida nei confronti di SARS-CoV-2 condotta da un primario istituto italiano ha certificato “la piena afficacia del prodotto nei confronti del virus per tutte le diluizioni testate, con un assoluto potere neutralizzante” e al tempo stesso “non ha mostrato effetto citotossico sulle cellule utilizzate nella sperimentazione.”

Il Fogger è prodotto dalla Smart Fluids, una società attiva nel mercato della sanificazione dell’aria e delle superfici e della potabilizzazione dell’acqua con prodotti innovativi, green e all’avanguardia. In particolare, il Fogger è frutto della collaborazione tra Solaris smart Fluids e due realtà imprenditoriali italiane, due eccellenze nei rispettivi settori di attività: WOW Kemical srl, azienda leader nella tecnologia della decontaminazione dei liquidi e superfici da agenti radioattivi e Solaris Biotech Solutions, da venti anni attiva nella progettazione e realizzazione di impianti afferenti le biotecnologie per diversi settori tra cui l’industria farmaceutica.

In particolare la Solaris Biotech Solutions ha trasferito a Smart Fluids il know how per progettare il software che gestisce, traccia e certifica il processo di disinfezione.

Fogger è idoneo per ogni spazio pubblico (ospedali, scuole, esercizi commerciali, cinema, discoteche, biblioteche, musei, palestre, uffici) o privato (appartamenti, case, ville), per i mezzi di trasporto (treni, autobus, metropolitana, navi, aerei, automobili) e per la sanificazione delle condotte di aerazione.

La soluzione disinfettante è brevettata da WOW Kemical e contiene un agente, il MicroOXigerm® che in soli 5 minuti di contatto assicura la completa disinfezione dell’ambiente. La tecnologia a ultrasuoni Dry-Fog (nebbia secca) garantisce la totale assenza di residui umidi sulle superfici rendendo le aree rapidamente accessibili: 5 minuti di contatto e 2 minuti di erogazione della soluzione garantiscono infatti la completa disinfezione.

Alla sua efficacia asettica contro muffe, batteri, funghi, virus e agenti contaminanti, Fogger unisce un’anima green: completamente atossico ed ecologico, è stato studiato proprio per rispondere all’esigenza di ridurre l’impatto ambientale degli interventi umani.

«Partendo dal nostro know how, dal nostro team di esperti e dai nostri dispositivi all’avanguardia, abbiamo deciso di affrontare un settore che in questo momento rappresenta un cardine della sopravvivenza economica e sociale del Paese», così Matteo Brognoli, Managing Director di Solaris Smart Fluids, esprime la volontà dell’azienda di mettere a disposizione la propria esperienza in ambito medico e farmaceutico per sostenere il progetto di Fogger. «Solaris Smart Fluids e WOW Kemical hanno siglato un accordo esclusivo per la distribuzione del liquido MicroOXigerm®, e Fogger è il primo prodotto lanciato sul mercato a poterlo utilizzare” precisa Brognoli.

«La bonifica delle superfici e delle condotte di aerazione sono oggi più che mai indispensabili per garantire la salubrità degli ambienti di lavoro, di sosta, di viaggio e sono il punto di partenza imprescindibile per consentire alla popolazione di svolgere in sicurezza le proprie attività, sia produttive sia sociali» conclude Brognoli.

Scheda tecnica prodotto

Fogger è il primo sistema di disinfezione veramente rivoluzionario sotto diversi aspetti.

Fogger è:

superveloce e garantisce una saturazione immediata dell’ambiente con trattamenti che variano dai 30 secondi ai 3 minuti in funzione della volumetria da trattare.

e garantisce una saturazione immediata dell’ambiente con trattamenti che variano dai 30 secondi ai 3 minuti in funzione della volumetria da trattare. ecologico , perché Fogger atomizza un prodotto sanitizzante ecologico , atossico e brevettato.

, perché Fogger atomizza un prodotto sanitizzante , efficiente , poiché consente l’accessibilità immeditata dell’area sanificata post trattamento.

, poiché consente l’accessibilità immeditata dell’area sanificata post trattamento. biocida , perché è efficace contro un ampio spettro di microrganismi: batteri, funghi, muffe, virus ed agenti contaminanti.

, perché è efficace contro un ampio spettro di microrganismi: batteri, funghi, muffe, virus ed agenti contaminanti. asciutto , perché la tecnologia Dry-Fog a ultrasuoni certificata sviluppa una nebbia secca lasciando le superfici asciutte.

, perché la tecnologia Dry-Fog a ultrasuoni certificata sviluppa una nebbia secca lasciando le superfici asciutte. certificabile, perchè ogni ciclo igienizzante è ripetibile, garantito, certificato e tracciabile.

A questo link è disponibile un video sul funzionamento di Fogger