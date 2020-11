Coronavirus, situazione preoccupante in Svizzera: tutti occupati i letti di terapia intensiva

La Svizzera in serie difficoltà: i medici svizzeri hanno infatti lanciato oggi l’allarme. Sono tutti occupati i letti di terapia intensivi disponibili negli ospedali: la Società Svizzera di medicina intensiva ha affermato ieri che tutti gli 876 letti in terapia intensiva certificati in Svizzera erano attualmente occupati, consigliando alle persone vulnerabili di scrivere in un testamento se vorrebbero ricevere supporto vitale in caso di grave malattia. Dati allarmanti vista l’emergenza coronavirus.

Il chirurgo delle forze armate svizzere Stettbacher ha aggiunto che c’erano altri 240 letti non certificati, da utilizzare per cure intensive. Dei 22.211 letti disponibili per cure acute, ha detto Stettbacher, 16.889 erano attualmente occupati.