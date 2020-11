Coronavirus, la sottosegretaria Zampa: “Natale solo con i parenti stretti, ma senza le sirene delle ambulanze”

“Un Natale tranquillo significherà non sentire le sirene delle ambulanze ma i festeggiamenti saranno solo tra familiari di primo grado, per contenere e mitigare il più possibile il contagio“: è quanto ha affermato il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, intervenendo nel programma Radio anch’io su Rai Radio 1.

“Ci sono tanti decessi, il dato che scenderà più lentamente e per ultimo, rispetto invece ai contagi che iniziano a scendere, segno che l’epidemia decelera. Purtroppo i tanti morti di Covid pagano il prezzo dei quindici giorni precedenti alle misure intraprese“.

“La congiuntura drammatica che si esplicita nei numeri del contagio, ma soprattutto dei decessi, è ben delineata dai modelli matematici che ci aiutano a comprendere l’epidemia. Purtroppo però, questa congiuntura, ci dicono i modelli, continuerà ancora per giorni“.

“Rispetto ai nuovi dati che raccoglieremo dalla Campania, è possibile che sia considerata ‘zona rossa’ ma su questo devono esprimersi i tecnici“.