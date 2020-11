Coronavirus, Speranza: “Le notizie di oggi sul vaccino anti Covid sono incoraggianti, ma serve prudenza”

“Le notizie di oggi sul vaccino anticovid sono incoraggianti. Ma serve ancora tanta prudenza. La ricerca scientifica è la vera chiave per superare l’emergenza.

Nel frattempo non dobbiamo mai dimenticare che i comportamenti di ciascuno di noi sono indispensabili per piegare la curva“: lo ha scritto sui social il Ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo la comunicazione di dati positivi sul candidato vaccino Pfizer–BioNTech.