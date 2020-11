Coronavirus, la rivelazione di Vescovi: “presto uno spray nasale che impedisce al virus di entrare, con un costo bassissimo”

Medici, scienziati ed esperti sono al lavoro ogni giorno per capire come contrastare il coronavirus. In attesa dei vaccini, si cerca di limitare la diffusione del virus con le ormai famosissime misure igieniche, come la mascherina, la pulizia costante delle mani e la distanza intepersonale, ma sembra che sia alle porte una fantastica novità.

A svelarla è stato ieri sera Angelo Vescovi a Stasera Italia, programma condotto da Barbara Palombelli su Rete Quattro: “Questa notizia non è ancora uscita, ma la Columbia University ha inventato questo spray e funziona spruzzandolo nel naso. Funziona sul virus e non sull’ospite. In ogni caso il costo sarà basso e impedisce al Covid di entrare e protegge al 100 per cento“, ha spiegato il biologo.