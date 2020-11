Coronavirus, la strategia per arginare l’epidemia in un mese e mezzo: test rapidi a tappeto per evitare lockdown generalizzati

Da una ricerca delle Universita’ di Harvard e del Colorado di Boulder, pubblicata sulla rivista Science Advances, arriva l’indicazione su come mettere fine all’epidemia di Covid-19 in solo un mese e mezzo: puntare su test rapidi a tappeto. Questo programma permetterebbe di scovare soprattutto le persone asintomatiche, con importanti conseguenze sul contenimento dell’epidemia.

Secondo i ricercatori, i test rapidi di massa, anche se meno affidabili rispetto al tampone naso-faringeo tradizionale, hanno il vantaggio di poter aiutare le autorita’ sanitarie a decidere interventi piu’ mirati invece di lunghi lockdown, dannosi per l’economia. I test rapidi sono economici e danno risultati in pochi minuti, a differenza del tampone. Se meta’ della popolazione degli USA fosse testata settimanalmente, isolando dagli altri chi risulta positivo, l’impatto sarebbe enorme, calcola lo studio.