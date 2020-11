Coronavirus, prima stretta in Svezia: vietati gli assembramenti nei luoghi pubblici

La Svezia, il Paese europeo piu’ permissivo fino ad ora in tema di lotta al Covid-19, ha deciso di vietare per la prima volta gli incontri di piu’ di otto persone nei luoghi pubblici. La stretta comincera’ dal 24 novembre, una misura resa “necessaria” dalla crescita del numero di infezioni, ha detto il premier Stefan Lofven in una conferenza stampa. Finora, il Paese scandinavo ha attuato una strategia molto meno restrittiva di quelle degli altri Paesi europei. Finora il limite era fissato, a seconda dei casi, fra le 50 e le 300 persone.