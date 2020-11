Coronavirus, tavolo tecnico Iss-Ministero della Salute-Regioni su parametri: fino al 3 dicembre non si cambia

I parametri del monitoraggio non cambiano fino al 3 dicembre e da domani fino a fine mese ci sara’ un tavolo tecnico tra il presidente dell’Istituto superiore di sanita’ Silvio Brusaferro, i tecnici dell’istituto, quelli del Ministero della Salute e delle Regioni per valutare le “ulteriori ponderazioni e proposte delle Regioni” in merito. E’ quanto avrebbe concordato, secondo quanto si apprende, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e le Regioni nella riunione di oggi.

“Condivisione unitaria del percorso: Dpcm e parametri non cambiano e sono condivisi fino alla loro scadenza del 3 dicembre. Da domani e fino a fine mese tavolo tecnico tra Brusaferro, tecnici ISS e Salute e tecnici Regione per valutare ipotesi ulteriori ponderazione e proposte delle regioni. Successivo coordinamento politico in vista del nuovo Dpcm“. Così il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia.