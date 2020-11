Coronavirus: a Torino previsto un Covid Hospital al Parco del Valentino

La Città di Torino mette le proprie strutture a disposizione della Regione Piemonte per allestire un centro di ricovero di malati Covid. Palazzo Civico conferma così l’ipotesi di allestire un Covid Hospital da 500 posti letto nell’area di Torino Esposizioni, al Parco del Valentino. A questo scopo, questa mattina, spiega ancora l’amministrazione comunale, l’Unità di crisi regionale ha già effettuato “un sopralluogo tecnico al Padiglione 5 del Valentino”, quello che di solito ospita iniziative come Natale in Giostra, “per verificare la fattibilità dell’operazione“. Al sopralluogo era presente anche il sindaco Appendino.