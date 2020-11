Coronavirus, Toti: “Verso chiusura dei primi reparti Covid in Liguria”

“La direzione imboccata dall’epidemia fino a pochi giorni fa in crescita e’ in riduzione, sempre che tutti rispettino le regole con grande serieta’. Se cosi’ fosse resteremmo al di sotto dei 1.600 posti letto occupati in Liguria, senza intaccare i duemila a disposizione”. Lo spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera nel punto stampa sull’emergenza coronavirus. “Ove il trend dell’epidemia si confermasse e le misure di contenimento sociale facessero da calmiere – ha detto -, la situazione ci consentirebbe di chiudere i primi reparti Covid”.