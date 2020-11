Coronavirus, Toti: “Ragioniamo su vaccini ai drive through”

Non solo tamponi dall’auto, ma anche vaccini. Il presidente della Liguria Giovanni Toti ha annunciato che in Regione le vaccinazioni al Covid, dopo quelle della primissima fase, potrebbero venir effettuate nei punti per i drive through, utilizzati finora per i tamponi dall’auto.

“Abbiamo cominciato gia’ a ragionare non per il primo ciclo di vaccinazioni, che riguardera’ solamente il personale sanitario, il personale delle Rsa e gli ospiti delle Rsa, cioe’ le fasce davvero a rischio e piu’ deboli, ma per quelle successive credo che il sistema del drive through dove si va e ci si vaccina per vaccinare tante persone in poco tempo sara’ quello che useremo anche in questa regione – ha spiegato in una diretta Facebook -. Ovviamente il confronto con il Governo e’ appena iniziato“.