Coronavirus, Toti: “Finalmente iniziamo a vedere i risultati delle misure restrittive, siamo sulla strada giusta”

“La Liguria è una delle tre regioni italiane con l’Rt sotto l’1 (attualmente è pari a 0,89). Una notizia incoraggiante che, unita al numero dei guariti che ha superato quello dei nuovi contagiati e ai pazienti ricoverati che oggi calano di 50 unità, conferma che siamo la prima regione in Italia a tirare fuori la testa da questa seconda ondata“: lo ha affermato, in un post su Facebook, il governatore della Liguria, Giovanni Toti. “Finalmente iniziamo a vedere i risultati delle misure restrittive che avevamo adottato in tutto il territorio già prima delle decisioni Governo. Ma anche delle strutture che per primi abbiamo attivato in tutta la Liguria per alleggerire la pressione sugli ospedali e consentire una convalescenza protetta per chi ne ha bisogno. Abbiamo aperto con la nostra Protezione Civile i primi Covid hospital del Paese: uno a Genova, due a Spezia, uno a Savona che viene utilizzato anche per Imperia. E questi numeri ci dicono che siamo sulla strada giusta. Ora non abbassiamo la guardia, il percorso per sconfiggere il virus è ancora lungo e non possiamo permetterci di vanificare gli sforzi fatti: teniamo duro Liguria che, con prudenza e attenzione, possiamo farcela!“