Coronavirus, spunta la questione del trasporto dei vaccini: “Temperatura sotto lo 0 non è un problema”

E’ necessario “programmare bene” la distribuzione del futuro vaccino anti-Covid, ma le temperature sotto lo zero ai fini della distribuzione “non sono un problema”. Lo ha sottolineato a Sky TG24 Business il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi. “Ci saranno più vaccini e non tutti saranno -80 gradi. Siamo abituati e siamo pronti, anche la distribuzione – ha detto – ha dichiarato che non sarà un problema“.

“Ci saranno più vaccini e non tutti saranno -80 gradi, ci sono vaccini che andranno a -2 o -8 gradi, come tutti i vaccini oggi in distribuzione – ha rilevato Scaccabarozzi -. Bisogna programmare molto bene, perché anche a livello dei punti di distribuzione siano a disposizione i frigoriferi. Però è normale avere dei vaccini che viaggiano a temperature sotto lo zero e non è mai stato un problema”.