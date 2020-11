“Ho il coronavirus, ho bisogno di 1000 euro per curarmi”, ma è una truffa! 92enne di Lodi fa catturare coppia di stranieri

Come se non bastasse la pandemia a rendere le cose ancora più pesanti e complicate ci pensano i truffatori. Tante sono le truffe legate proprio al coronavirus, ma non tutte riescono. Una donna 92enne di Lodi è riuscita a far catturare una coppia di stranieri che aveva provato a rubarle dei soldi.

‘Ho il coronavirus e ho bisogno di diecimila euro per curarmi. Mamma, metti subito insieme soldi e gioielli che hai in casa e passera’ qualcuno a prenderli per portarmeli visto che non posso uscire‘, dopo questa telefonata la 92enne di Lodi, allarmata, ha raccoltoi gioielli necessari per raggingere la cifra. Preoccupata per la situazione ha poi chiamato i figli che si sono accorti della truffa e hanno subito avvertito la polizia.

La squadra Mobile ha così denunciato un uomo ucraino di 26 anni ed una donna bielorussa di 52: il ragazzo è stato preso proprio quando si è presentato dalla signora per prelevare soldi e gioielli, mentre la collega si aggirava in zona con un’altra auto.

La coppia di truffatori faceva parte di una banda specializzata in truffe agli anziani in concorso con un complice che individuava le vittime e simulava di essere un loro congiunto, chiamandole e fingendo di avere bisogno di denaro.