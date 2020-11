Coronavirus, in Turchia coprifuoco e lockdown totale nei weekend: Erdogan annuncia nuove restrizioni

Nelle ultime 24 ore, la Turchia ha registrato 31.219 casi e 188 vittime a causa della pandemia di Covid-19 e il presidente Recep Tayyip Erdogan ha annunciato stasera nuove restrizioni per cercare di frenare la diffusione del contagio.

Insieme al coprifuoco notturno, che da domani sara’ in vigore tutti i giorni della settimana, in Turchia ci sara’ un lockdown totale durante i weekend. Il divieto di uscire di casa nei fine settimana sara’ in vigore dalle 21 del venerdi’ alle 5 del mattino del lunedi’ seguente. I dettagli operativi delle nuove misure verranno resi noti nelle prossime ore dal Ministero dell’Interno.