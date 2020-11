Coronavirus, Ue: “Stop dei viaggi aerei non efficace contro la pandemia”

“Non consideriamo i divieti di viaggi aerei efficaci nel contenere la pandemia, quindi non estenderemo la misura temporanea che fornisce maggiore flessibilita’ agli Stati membri” in relazione agli effetti di queste restrizioni. Cosi’ in una nota la commissaria Ue per i Trasporti, Adina Valean. La commissaria annuncia, invece, il prolungamento di un anno delle deroghe relative alle licenze operative delle compagnie aeree e alla selezione del personale di scalo che dovevano scadere il 31 dicembre 2020. “Le misure introdotte a maggio – ha aggiunto la commissaria – hanno fornito il necessario sostegno al settore dell’aviazione e quindi sono pienamente d’accordo con la loro estensione, giustificata dalle condizioni attuali” dell’impatto della pandemia sul traffico aereo. Al momento il tasso dei voli e’ del 40% rispetto al 2019.