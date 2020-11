Coronavirus, le ultime news dal Mondo: buone notizie dall’Argentina, frenata di nuovi contagi

Sono ormai oltre 59,7 milioni (59.759.535) i contagi di Coronavirus registrati nel Mondo dall’inizio della pandemia: lo riporta la Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.409.208, mentre le guarigioni sono 38.265.892.

Nella giornata di ieri negli Stati Uniti le vittime del Covid-19 sono state 2.100, il numero più alto dallo scorso 6 maggio quando furono 2.611: lo riporta il Washington Post. Per la Johns Hopkins University i contagi nel Paese dall’inizio della pandemia sono 12.591.225 e i decessi 259.881.

Il Brasile ha superato i 6,1 milioni di casi confermati e 170.000 decessi legati al Covid-19 nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il Ministero della Salute. Il report indica che si sono verificati 31.100 nuovi casi e 630 morti. Dal primo contagio, il 26 febbraio, e dalla prima morte, il 12 marzo, entrambi a San Paolo, il Paese conta ora 6.118.708 casi confermati e un totale di 170.115 morti.

Il Messico ha registrato 10.794 nuovi casi nelle ultime 24 ore: i contagi arrivano a quota 1.060.152. I morti ieri sono stati 813 per un totale di 102.739 decessi. Si tratta del più alto aumento giornaliero di casi dal 5 ottobre, quando le autorità sanitarie hanno rilevato 28.115 nuove infezioni.

La stagione estiva inizia in Argentina con un allentamento nella media settimanale dei nuovi casi, ma il Paese resta vigile. “Continua a riflettersi un miglioramento progressivo e permanente degli indicatori sulla pandemia – ha affermato il Ministro della Salute della provincia di Buenos Aires, Daniel Gollan – in un contesto globale in cui stiamo assistendo a una fortissima recrudescenza della pandemia nell’emisfero settentrionale“.

L’Argentina è tra i 10 Paesi con più contagi, secondo la Johns Hopkins University: è al 9° posto con 1.381.795 casi, dopo aver occupato il 5°. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 7.164 nuovi contagi e i morti sono stati 311, per un totale di 37.432 decessi.

Panama ha confermato 1.272 nuovi casi e 13 decessi nelle ultime 24 ore, per un totale di 156.930 infezioni confermate e 2.986 decessi in 262 giorni di pandemia. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute, ad oggi il numero dei ricoverati è 960, di cui 811 in reparto e 149 nelle Unità di Terapia Intensiva.