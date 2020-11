Coronavirus, le ultime news dal Mondo: in Cina 22 nuovi casi e decine di migliaia di test

Sono al momento 50.875.289 i contagi totali di Coronavirus registrati nel Mondo dall’inizio della pandemia: lo riporta la Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.262.622, mentre le guarigioni sono 33.236.545.

La Cina ha registrato 22 nuovi casi, di cui 21 “importati” da altri Paesi e un contagio locale rilevato a Shanghai.

E’ il 2° giorno consecutivo in cui le autorità hanno registrato infezioni locali in aree dove negli ultimi tempi non erano stati registrati focolai. A Tianjin la rilevazione di un caso e di un asintomatico hanno costretto circa 77mila persone a sottoporsi a test: entrambe le infezioni sono legate al contatto con prodotti alimentari refrigerati in cui erano stati rilevati virus vivi. Nel caso di Shanghai si tratta di un lavoratore dell’aeroporto internazionale di Pudong.

In Germania nelle ultime 24 ore sono stati registrati 15.332 nuovi casi e 154 morti, in deciso aumento rispetto ai 13.363 contagi e ai 62 decessi registrati il giorno prima: lo ha reso noto l’Istituto Robert Koch, secondo cui sale a 687.200 il numero delle persone contagiate nel Paese e a 11.506 il numero delle vittime.

Sono stati quasi 21mila i nuovi casi di coronavirus registrati in Russia nelle ultime 24 ore (20.977).

Per quanto riguarda i decessi, ne sono stati segnalati altri 368.

Ieri i casi registrati sono stati 21.798, cifra record dall’inizio della pandemia. I tassi più alti di contagio si registrano a Mosca: nelle ultime 24 ore sono stati 5.902 i casi confermati, contro il record di 6.897 della giornata di ieri.