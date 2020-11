Coronavirus, le ultime news dal Mondo: dati record in Brasile, dovuti però a problemi tecnici

Sono 52.681.305 al momento i contagi totali registrati dall’inizio della pandemia di Coronavirus: lo riporta il monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.292.279, mentre le guarigioni sono 34.100.144.

La Colombia ha aggiunto al suo bilancio altri 179 morti, portando il totale a 33.491 morti, secondo quanto confermato dal Ministero della Salute. Segnalati inoltre 8.686 nuovi contagi, per un totale di 1.174.012 casi, di cui 56.254 ancora attivi – il 4,79% – e 1.081.691 guariti (pari al 92,14%). Dei 179 decessi, 163 risalgono ai giorni precedenti e poi conteggiati). Ieri sono stati processati 52.893 campioni diagnostici, 30.772 dei quali molecolari e 22.121 antigeni, per un totale di 5,6 milioni di test eseguiti.

L’Argentina ha registrato 10.880 nuovi contagi, portando il totale a 1.284.519, mentre gli ulteriori decessi sono stati 251, per un totale finora di 34.782. Secondo il rapporto quotidiano diffuso dal Ministero della Salute argentino, la provincia di Buenos Aires rimane il distretto con il maggior numero di casi, finora 582.747, di cui 3.391 notificati ieri, seguita dalla capitale del Paese, con 152.585 contagi, 499 dei quali aggiunti oggi.

Il Brasile ha registrato 908 nuovi decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore, il numero più alto da settembre, portando il totale di decessi a 164.281: lo ha riferito il Ministero della Salute.

Segnalati 33.207 nuovi contagi, per un totale di 5.781.582.

Il Paese sudamericano non registrava cifre coì elevate da metà settembre: tuttavia, il Ministero ha spiegato che l’incremento è dovuto a problemi tecnici che hanno interessato i sistemi informativi ufficiali a partire da giovedì scorso, che ha impedito a vari Stati di poter aggiornare correttamente le proprie statistiche negli ultimi 7 giorni. Una volta ripristinata la normalità sulle piattaforme – è stato precisato – le informazioni sono state “aggiornate o corrette“.

Il Ministero ha anche riportato che 5.256.767 persone sono già guarite dal Coronavirus, rappresentando il 90,9% del totale infetto, mentre altri 360.534 pazienti sono ancora sotto controllo medico.

Da settimane la pandemia mostra una netta tendenza al ribasso in Brasile, sebbene in numero assoluto il Paese rimanga il 2° al mondo con il maggior numero di morti, dietro gli Stati Uniti, e il 3° per numero di casi, dopo Stati Uniti e India.

Nuovo record di casi in Germania, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 23.542 contagi: lo riporta il Robert Koch Institute, aggiornando a 751.095 il totale dei positivi.

E’ salito a 12.200 il totale delle persone che hanno perso la vita dopo aver contratto il Covid-19, 218 in più rispetto a ieri.