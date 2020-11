Coronavirus, le ultime news dal Mondo: lockdown di “almeno” 4 settimane a Toronto, nuovo record in Russia

Sono ormai 58.649.324 i casi totali di Coronavirus registrati nel mondo dall’inizio della pandemia: lo riporta il monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.388.075, mentre le guarigioni sono 37.486.905.

In Germania sono stati registrati 10.864 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, facendo salire a 929.133 il totale dei contagiati: lo riporta il Robert Koch Institute.

Il bilancio delle vittime riconducibili al Covid-19 è invece aumentato di 90 persone, aggiornando a 14.112 il totale.

La Russia ha registrato un nuovo record giornaliero di 25.173 casi nelle ultime 24 ore, rispetto ai 24.581 del giorno precedente, portando il totale a 2.114.502.

Il precedente record di 24.822 casi era stato registrato il 21 novembre. “Nelle ultime 24 ore, la Russia ha confermato 25.173 casi di Covid-19 in 85 regioni, 5.917 (23,5 per cento) dei quali sono stati rilevati attivamente, con persone che non mostravano sintomi clinici“, hanno spiegato le autorità sanitarie, aggiungendo che il numero di casi raggiunto è 2.114.502.

Sono stati riportati 361 decessi per coronavirus, in calo rispetto ai 401 del giorno prima, portando il bilancio delle vittime del Paese a 36.540.

A Toronto, in Canada, è stato deciso un “lockdown” di “almeno” 4 settimane per far fronte alla seconda ondata di Coronavirus. Saranno vietate anche le riunioni in casa e tutti i negozi non essenziali saranno chiusi: bar e ristoranti che potranno fare solo servizio da asporto. Per funzioni religiose, matrimoni e funerali è permessa la partecipazione di 10 persone al massimo, ma le scuole resteranno aperte.

“La situazione è estremamente grave, non possiamo rischiare di vedere sotto pressione i nostri ospedali“, ha affermato il Primo Ministro della provincia dell’Ontario Doug Ford.

La provincia ha superato i 100mila casi di Covid, sui 334mila del Paese

I decessi in Canada (circa 38 milioni di abitanti) sono finora 11.502.