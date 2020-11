Coronavirus, le ultime news dal Mondo: nuova stretta in Germania e Corea del Sud, in USA 100mila nuovi contagi per il 13° giorno consecutivo

Sono saliti a 54.370.186 i casi totali di Coronavirus nel Mondo: lo riporta nell’ultimo aggiornamento la Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.317.139, mente le guarigioni sono 34.955.148.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha registrato un record assoluto di nuovi casi di coronavirus nel mondo nella giornata di sabato scorso, secondo un bilancio della pandemia aggiornato ieri e citato questa mattina da AFP: l’agenzia ha ricevuto notifica di 660.905 contagi.

Per quanto riguarda i singoli Paesi, secondo la JHU, il bilancio dei morti provocati dal coronavirus nel Regno Unito ha superato quota 52mila. Dall’inizio della pandemia i decessi sono 52.026 su un totale di 1.372.884 casi.

Superati gli 11 milioni di casi di coronavirus negli Stati Uniti, dove per il 13° giorno consecutivo sono stati confermati oltre 100mila nuovi contagi: lo riporta la JHU, confermando 133.045 casi in più rispetto a ieri e aggiornando a 11.037.061 il totale dei contagiati. Sono invece 246.214 i decessi riconducibili all’infezione, con 616 morti registrati nell’ultima giornata.

La Germania si appresta a introdurre nuove limitazioni, in particolare sulle riunioni e sull’uso delle mascherine, mentre nelle ultime 24 ore si sono registrati 10.824 nuovi contagi da coronavirus e 62 morti per complicanze: lo ha reso noto il Robert Koch Institute.

La cancelliera Angela Merkel ha organizzato per oggi una videoconferenza con i leader dei 16 stati federali per discutere la situazione: tra le misure allo studio, quelle che permettano di far rimanere aperte le scuole e le limitazioni negli incontri extrascolastici, spiega Dpa.

In Corea del Sud, Paese considerato modello per il contenimento della pandemia, per il terzo giorno consecutivo, si sono registrati oltre 200 casi, 223 per l’esattezza, per la maggior parte (193) interni.

Oltre due terzi dei contagi domestici sono stati registrati nella regione della capitale: particolarmente colpite le case di cura, le strutture mediche e le piccole imprese.

E’ il dato più alto degli ultimi due mesi e ha provocato la decisione di tornare a irrigidire le norme sulle distanze, allentate un mese fa, impedendo riunioni pubbliche di oltre 100 persone, limitando le funzioni religiose e quelle ad eventi sportivi al 30% delle capacità dei locali, e aumentando le distanze obbligatorie tra persone.

Saranno multati tutti coloro che non utilizzano la mascherina in pubblico.

Dall’inizio della pandemia, il totale dei contagi nel Paese di circa 52 milioni di abitanti è pari a 28.769 casi, con 494 decessi.