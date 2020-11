Coronavirus, le ultime news dal Mondo: un nuovo contagio locale in Cina, Tokyo in allerta, mini lockdown in Australia

Sono 55.624.484 i contagi registrati nel Mondo dall’inizio della pandemia di Coronavirus: lo riporta la Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.338.100, mentre le guarigioni sono 35.784.056.

La Commissione sanitaria nazionale cinese ha riferito oggi che sono stati diagnosticati 8 nuovi casi di Coronavirus, di cui 7 “importati” da altri Paesi, mentre uno è un contagio locale rilevato nella città nord-orientale di Tianjin.

Il Paese asiatico ha interrotto oggi una fase di 5 giorni senza segnalare nuove infezioni locali.

I casi provenienti da altri Paesi sono stati rilevati a Shanghai (4), Shanghai (1), Liaoning (1) e Canton (1). Con l’aggiunta delle 5 persone asintomatiche annunciate oggi a livello nazionale (4 casi provenienti da fuori dei confini cinesi, e l’altro di Tianjin), il numero totale di persone sotto osservazione è 456, di cui 387 “importati”.

La Commissione sanitaria nazionale non ha annunciato nuovi decessi per Covid-19, quindi la cifra rimane ferma a 4.634, invariata da metà maggio.

Dall’inizio della pandemia, in Cina sono state ufficialmente diagnosticate 86.369 persone infette, di cui 81.411 curate.

Continuano ad aumentare i nuovi casi in Corea del Sud e per il 5° giorno consecutivo ne sono stati registrati oltre 200 in 24 ore.

L’ultimo dato, 313, è il più alto dallo scorso agosto: di questi 245 sono casi di trasmissione locale, 68 importati.

Il numero totale dei casi di coronavirus nel Paese è arrivato a 29.311 e 496 vittime.

In Brasile sono 676 le vittime di Covid-19 registrate nelle scorse 24 ore, secondo la stampa locale: si tratta del numero più alto di morti in un giorno dallo scorso 12 ottobre. Il totale delle vittime sale a 166.743.

I nuovi contagi sono 32.262 in più rispetto a ieri, per un totale di 5.909.002 dall’inizio della pandemia.

Le scuole di samba di Rio de Janeiro stanno pensando di posticipare, a causa della pandemia, le tradizionali sfilate del carnevale al prossimo mese di luglio. In una riunione, la Lega indipendente delle scuole di samba (Liesa) sta valutando tale possibilità e sta cercando una data che possa andare bene anche alle scuole di San Paolo e Salvador, nello stato di Bahia.

Il Messico ha registrato 165 nuovi decessi a causa della pandemia, portando il bilancio a 99.026, secondo i funzionari del Ministero della Salute. Inoltre, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.757 nuovi casi, per un totale di 1.011.153 contagi confermati.

Il Messico è l’11° Paese con il maggior numero di infezioni e il 4° con il maggior numero di vittime, secondo la JHU. Il rapporto tecnico giornaliero della pandemia ha confermato un aumento dello 0,16% dei decessi e dello 0,17% delle infezioni, a differenza dei dati del giorno precedente, quando si erano registrati 98.861 decessi e 1.009.396 infezioni.

Negli otto mesi della pandemia in Messico, la Covid-19 si è consolidata come quarta causa di morte nel Paese, dietro a malattie cardiache, diabete e tumori maligni, secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Statistica e Geografia (Inegi).

L’Uruguay ha raggiunto un nuovo record di casi giornalieri di Covid-19 con 104 infezioni e ha superato per la prima volta in un solo giorno la soglia dei 100 casi in un solo giorno da quando sono stati annunciati i primi contagi: lo ha riferito il Sistema Nazionale di Emergenza (Sinae) nel suo rapporto giornaliero, precisando anche che sono stati eseguiti 4.128 test. Da quando la malattia è stata individuata in Uruguay sono stati rilevati 4.208 casi positivi (792 attivi) e il dipartimento più colpito continua ad essere Montevideo con 449 casi, mentre al secondo posto vi è Canelones con 105 casi.

In India ha superato quota 130mila il numero di decessi legati al Coronavirus, secondo la JHU. Il Paese è 3° al mondo per numero di vittime, dietro a Stati Uniti (quasi 250mila) e Brasile (oltre 166mila). E’ 2° per numero di contagi, con 8,87 milioni, dietro gli USA.

La Germania ha confermato 17.561 casi nelle ultime 24 ore, aggiornando il bilancio complessivo a 833.307, secondo i dati forniti dall’Istituto per le malattie infettive Robert Koch. Le vittime da ieri sono invece 305, per un totale di 13.119 decessi.

Il premier dell’Australia meridionale ha annunciato l’imposizione di un lockdown di 6 giorni per contenere la diffusione del coronavirus dopo la scoperta di un focolaio in un hotel.

L’Australia è riuscita a gestire la pandemia meglio di molti Paesi con meno di 28.000 casi totali e poco più di 900 vittime.

Nel sud, dopo oltre 7 giorni senza un caso di trasmissione locale, sono stati registrati 20 contagi ad Adelaide dove altre 4.000 persone sono state costrette a mettersi in isolamento. Per questo il premier Steven Marshall ha annunciato le nuove misure e altri stati dell’Australia hanno chiuso i confini al sud.

Tokyo ha registrato nelle ultime 24 ore un nuovo record di casi, confermando i dati che indicano l’arrivo di una terza ondata, che potrebbe indurre le autorità ad imporre nuove restrizioni. Secondo quanto riportato da NHK, nelle ultime 24 ore sono stati registrati nella capitale 493 nuovi casi di contagio, un dato superiore al precedente record giornaliero (472), registrato l’1 agosto.

A livello nazionale, il Giappone aveva registrato sabato scorso un nuovo record giornaliero con 1.736 nuove infezioni.

Gli Stati Uniti hanno registrato 161.934 nuove infezioni e 1.707 decessi nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dalla JHU. Il Paese ha ora un totale di almeno 11.357.322 casi e 248.672 morti, secondo il conteggio dell’università.