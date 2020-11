Coronavirus, le ultime news dal Mondo: oltre 34 milioni di guarigioni su 53 milioni di contagi, nuovo record in USA

Sono in totale 53.319.463 i contagi registrati nel Mondo dall’inizio della pandemia: è quanto emerge dal monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.302.008, mentre le guarigioni sono 34.402.340.

Nuovo record di casi giornalieri negli USA: sono 187.095 le infezioni registrate nelle ultime 24 ore, circa 45mila in più del giorno prima, che portano il totale dei contagi dall’inizio dell’epidemia a 10.737.335. Registrati anche 1.596 nuovi decessi legati alla malattia, per un totale di 244.332 vittime.

Il Brasile ha superato i 5,8 milioni di casi e 164mila decessi per Coronavirus, dall’inizio della pandemia: secondo il bollettino diffuso ieri dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore, il Paese ha registrato 456 nuove vittime e 29.070 nuovi contagi portando il numero totale dei morti a 164.737 e quello dei positivi a 5.810.652.

Il Brasile rimane il Paese con il numero maggiore di morti per Covid dopo gli USA, e il 3° per numero di casi dopo Stati Uniti e India. Secondo i dati diffusi dal Ministero, 5.267.567 persone contagiate sono guarite, pari al 90,7% dei casi, e altre 378.478 sono ancora sotto assistenza medica, il 6,5%.

La Germania ha rilevato 22.461 nuovi casi di Coronavirus (23.542 ieri) che portano il totale a 773.556 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Secondo i dati dell’Istituto Robert Koch si sono registrati anche altri 178 decessi e il bilancio aggiornato riporta 12.378 morti. Le persone guarite sono circa 493.200.